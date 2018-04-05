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    05 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonlu taraftarlardan şike nöbeti

    Trabzonlu taraftarlardan şike nöbeti
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    lu taraftarlar, 2010-11 ile ilgili devam eden şike sürecinde hak arayışını sürdürmek için binası önünde, “Aydınlığın gücü, elbet yenecektir karanlığı!” diyerek çadır kurdu

    Sonuç alınamazsa açlık grevine başlanacak. Eylem 4 gün sürecek.

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