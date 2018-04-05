05 Nisan 2018, Perşembe
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Trabzonlu taraftarlardan şike nöbeti
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Trabzonsporlu taraftarlar, 2010-11 ile ilgili devam eden şike sürecinde hak arayışını sürdürmek için FIFA binası önünde, “Aydınlığın gücü, elbet yenecektir karanlığı!” diyerek çadır kurdu
Sonuç alınamazsa açlık grevine başlanacak. Eylem 4 gün sürecek.
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