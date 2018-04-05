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    05 Nisan 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Fırtına'da farkı açma şansı

    Fırtınada farkı açma şansı
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    Karadeniz ekibi, ’u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda fırsat elde etmeyi hedefliyor.

    Çünkü 5. sırada yer alan bordo-mavili takımın takipçisi . Fırtına 42 puanda ve rakibi ise 41 puanda. kazanırsa farkı açma şansını elde edecek.

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