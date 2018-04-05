Fırtınada farkı açma şansı

05 Nisan 2018, Perşembe
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Fırtına'da farkı açma şansı
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Karadeniz ekibi, Kayserispor’u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda fırsat elde etmeyi hedefliyor.
Çünkü 5. sırada yer alan bordo-mavili takımın takipçisi Kayserispor. Fırtına 42 puanda ve rakibi ise 41 puanda. Trabzonspor kazanırsa farkı açma şansını elde edecek.
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