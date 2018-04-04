04 Nisan 2018, Çarşamba
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Trabzonspor’un borcu açıklandı!
Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018
Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un net borcunu açıkladı.
Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün 28 Şubat itibari ile borcunun 1 milyar 38 milyon 519 bin TL olduğunu açıkladı.
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