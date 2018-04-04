;
    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

    Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Burak Yılmaz, Esteban Alvarado ve Jan Durica katılmazken, Matus Bero ise yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Dünkü antrenmanda yer alamayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür bugün takımla idmana çıktı.

    Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Bu arada Profesör İhsan Koz İlkokulu öğrencileri antrenman öncesi lu futbolcularla fotoğraf çektirerek, oyunculara başarı dileklerinde bulundu.

    Öte yandan antrenman sonrası teknik kadro kendi arasında mini çift kale maç oynadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonspor’un net borcu açıklandı! Trabzonspor’un net borcu açıklandı!
    Kayserispor maçına final gözüyle bakıyor Kayserispor maçına final gözüyle bakıyor
    Sosa’dan öz eleştiri Sosa’dan öz eleştiri
    BİZE ULAŞIN