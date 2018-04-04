Trabzonsporda Kayserispor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, tedavileri süren Burak Yılmaz, Esteban Alvarado ve Jan Durica katılmazken, Matus Bero ise yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Dünkü antrenmanda yer alamayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür bugün takımla idmana çıktı.

Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bu arada Profesör İhsan Koz İlkokulu öğrencileri antrenman öncesi Trabzonsporlu futbolcularla fotoğraf çektirerek, oyunculara başarı dileklerinde bulundu.

Öte yandan antrenman sonrası teknik kadro kendi arasında mini çift kale maç oynadı.