Trabzonsporda Sosa şoku

01 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Sosa şoku
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Trabzonspor'da Sosa sarı kart görerek cezalı duruma düştü
Trabzonspor'da, Galatasaray maçının 36.dakikasında sarı kart gören Sosa cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ