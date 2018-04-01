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    01 Nisan 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Sosa şoku

    Trabzonsporda Sosa şoku
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Trabzonspor'da Sosa sarı kart görerek cezalı duruma düştü

    Trabzonspor'da, Galatasaray maçının 36.dakikasında sarı kart gören Sosa cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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