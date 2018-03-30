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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

    Trabzonsporda Galatasaray maçı hazırlıkları
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas, taktik ve şut çalışması yaptı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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