Trabzonspor’a Okay’dan iyi haber

A Milli Futbol Takımı'nın kampından sakat dönen Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Karadağ ile oynanan hazırlık maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu'nun çekilen MR'ında ciddi bir sorunun olmadığı öğrenildi.



Sağ ayak bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edilen Okay'ın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, salonda çalışmalarını sürdüren oyuncunun Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağının maç günü netlik kazanacağı belirtildi.