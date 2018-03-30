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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, deplasmanda yenilmiyor

    Trabzonspor, deplasmanda yenilmiyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak , 161 gündür dış sahada yenilmiyor.

    Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü 27. hafta maçında deplasmanda lider Galatasaray'a ile karşılaşacak olan , dış sahada 8 maçtır yenilmiyor. Deplasmanda son yenilgisini Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı 21 Ekim 2017'de 1-0'lık skorla alan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından rakip sahada oynadığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 galibiyet elde etti.

    Dış sahada 19 puan
    Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Attığı 21 gole karşılık ise kalesinde 16 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda 19 puan toplarken, 20 puan kaybetti. Karadeniz temsilcisi, ligde elde ettiği 42 puanın 19'nu dış sahada elde ederken, deplasman sıralamasında ise 4. sırada yer aldı.

    İstanbul'da son 5 maç
    İki takım arasında İstanbul'da oynanan son 5 maçta ev sahibi Galatasaray'ın 3 galibiyeti bulunurken, Trabzonspor ise 2 kez gülen taraf oldu. Bordo-mavililer, attıkları 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.

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