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    30 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Sadri Şener: "Stadın ismi Şenol Güneş diye gitmiyorum"

    Sadri Şener: Stadın ismi Şenol Güneş diye gitmiyorum
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    'un eski başkanı 'den çarpıcı açıklamalar...

    Kulübü'nün eski başkanı , TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü adlı programa konuk oldu.

    Sadri Şener, mevcut yönetimin transfer politkasını eleştirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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