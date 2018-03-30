30 Mart 2018, Cuma
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Sadri Şener: "Stadın ismi Şenol Güneş diye gitmiyorum"
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den çarpıcı açıklamalar...
Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı Sadri Şener, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü adlı programa konuk oldu.
Sadri Şener, mevcut yönetimin transfer politkasını eleştirirken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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