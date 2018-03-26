Yusuf ve Okaya tebrik

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, A Milli Takım’daki oyuncuları yakından takip ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcı bu çerçevede İrlanda karşısında başarıyla forma giyen Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'yu telefonla arayarak tebrik etti. Çalımbay, Yusuf'u yaptığı asistten dolayı, Okay'ı da orta sahadaki etkili performansı nedeniyle kutladı. Çalımbay özellikle Okay'ın son dönemde artan grafiğinden memnun.