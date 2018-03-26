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    26 Mart 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Yusuf ve Okay'a tebrik

    Yusuf ve Okaya tebrik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    TEKNİK direktör , A Milli Takım’daki oyuncuları yakından takip ediyor.

    Tecrübeli çalıştırıcı bu çerçevede İrlanda karşısında başarıyla forma giyen Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'yu telefonla arayarak tebrik etti. Çalımbay, Yusuf'u yaptığı asistten dolayı, Okay'ı da orta sahadaki etkili performansı nedeniyle kutladı. Çalımbay özellikle Okay'ın son dönemde artan grafiğinden memnun.

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