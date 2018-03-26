Yusuf ve Okaya tebrik

26 Mart 2018, Pazartesi
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Yusuf ve Okay'a tebrik
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, A Milli Takım’daki oyuncuları yakından takip ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcı bu çerçevede İrlanda karşısında başarıyla forma giyen Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'yu telefonla arayarak tebrik etti. Çalımbay, Yusuf'u yaptığı asistten dolayı, Okay'ı da orta sahadaki etkili performansı nedeniyle kutladı. Çalımbay özellikle Okay'ın son dönemde artan grafiğinden memnun.
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