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    26 Mart 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor Yusuf ve N'Doye'a güveniyor

    Trabzonspor Yusuf ve NDoyea güveniyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda ray'a konuk olacak 'da, 20 golü bulunan Burak Yılmaz'ın yanı sıra ve Dame da skor üretmede bordo-mavili takımının en büyük kozları olacak.

    Ligde son 3 maçta sarı-kırmızılı takımı yenen bordo-mavililerde, Senegalli futbolcu Dame sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 maçta 3, da 2 maçta 2 gol atmayı başardı.

    İlk olarak 2016-2017 sezonunun 8. haftasında 'un deplasmanda ray'ı 1-0 yendiği maçta forma giyen , bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golü kaydetti.

    Aynı sezonun 25. haftasında Trabzon'da oynanan ve bordo-mavili takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada golleri Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı attı.

    Bu sezon ligin 10. haftasında Medical Park'ta oynanan maçı Trabzonspor, yine Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

    Gol sıralaması da aynı
    Trabzonspor'un karşısında son 2 maçta 2 golünü de aynı oyuncular aynı sıralamayla attı.

    Bordo-mavili takımın 2-0 ve 2-1 kazandığı maçlarda ilk golü N'Doye, ikinci golü de Yusuf Yazıcı atarak takımlarına 3 puan kazandıran isimler olarak dikkati çekti.

    Son yenilgi 764 gün önce
    Trabzonspor, Galatasaray karşısında en son yenilgisini 21 Şubat 2016 tarihinde deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1'lik sonuçla aldı.

    Bordo-mavililer, ligde 764 gündür rakibi karşısında yenilgi yüzü görmüyor.

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