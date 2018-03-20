;
    20 Mart 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Muhteşem dörtlü

    Muhteşem dörtlü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Bordo-mavili takımın son 2 haftada aldığı galibiyetlerde 4 oyuncu başrol oynadı. , , N’Doye ve skora direkt katkı yapan isimler oldu

    SPOR Toto Süper Lig'de son iki haftada 7 gol atan ve iki önemli galibiyet elde eden 'da yakalanan bu çıkışta hücum oyuncularının önemli katkısı oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1'le, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 4-1'le geçen Karadeniz ekibinde son iki karşılaşmada iki gol, iki asistlik performans sergilerken, iki gol bir asist, bir gol, bir asist ve bir asist ve bir penaltı yaptırarak skora direkt katkı yaptı.

    İmparator Yusuf Yazıcı

    ÖNEMLİ KATKI YAPTI

    Diğer goller ise Okay Yokuşlu ve Onazi'den geldi. Özellikle performansları ciddi şekilde eleştirilen Olcay ve Yusuf'un yakaladığı çıkış dikkat çekerken, N'Doye ise her iki maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen önemli katkılar yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Taraftarların Dame N’Doye aşkı Taraftarların Dame N’Doye aşkı
    İmparator Yusuf Yazıcı İmparator Yusuf Yazıcı
    Bekle bizi Avrupa! Bekle bizi Avrupa!
    BİZE ULAŞIN