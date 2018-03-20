Muhteşem dörtlü

Bordo-mavili takımın son 2 haftada aldığı galibiyetlerde 4 oyuncu başrol oynadı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, N’Doye ve Olcay Şahan skora direkt katkı yapan isimler oldu

SPOR Toto Süper Lig'de son iki haftada 7 gol atan ve iki önemli galibiyet elde eden Trabzonspor'da yakalanan bu çıkışta hücum oyuncularının önemli katkısı oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1'le, Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 4-1'le geçen Karadeniz ekibinde Burak Yılmaz son iki karşılaşmada iki gol, iki asistlik performans sergilerken, Yusuf Yazıcı iki gol bir asist, N'Doye bir gol, bir asist ve Olcay Şahan bir asist ve bir penaltı yaptırarak skora direkt katkı yaptı.

ÖNEMLİ KATKI YAPTI

Diğer goller ise Okay Yokuşlu ve Onazi'den geldi. Özellikle performansları ciddi şekilde eleştirilen Olcay ve Yusuf'un yakaladığı çıkış dikkat çekerken, N'Doye ise her iki maçta da oyuna sonradan girmesine rağmen önemli katkılar yaptı.