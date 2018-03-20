Bekle bizi Avrupa!

Son iki haftada 6 puan alan Trabzonspor, Avrupa kupaları için iddialı duruma geldi

Sezonun ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma iddiasından uzaklaşan Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak yeniden iddialı konuma geldi. Kayserispor ve Göztepe'yi geride bırakarak lig beşinciliğine yükselen ve 4. F.Bahçe ile aradaki puan farkını da dörde indiren bordo-mavili takımın yakaladığı bu çıkış Rıza Çalımbay'ı memnun etti.

DAHA İYİSİNİ YAPARIZ

Takımın kötü gittiği haftalarda ciddi eleştirilere maruz kalan 54 yaşındaki hoca, soyunma odasında yaşadığı coşkuyu oyuncularıyla paylaştı. Çalımbay, "Bu takım çok daha iyisini yapabilecek seviyede ancak şu an hedefimiz; kalan maçlarımızı galibiyetle taçlandırıp, Avrupa kupalarına katılmak. Bunu başarmamız gerekiyor" diye konuştu.

10 FUTBOLCU FİLELERİ SARSTI

Fırtına bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 45 gol attı. 10 ismin golle tanıştığı Trabzonspor'da Burak Yılmaz (20) en fazla katkı sağlayan ismi oldu. Bu oyuncuyu Yusuf Yazıcı (5) takip etti. N'Doye ve Rodallega 4'er, Olcay Şahan 3 kez fileleri sarstı. Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Kucka ve Onazi'nin ise 2'şer golü bulunuyor. Bero 1 kez bu sevinci yaşadı.