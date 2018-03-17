;
    18 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Yakışan seri gelsin

    Yakışan seri gelsin
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Ligde evinde 92 gündür kazanamayan Fırtına’da hedef; Yeni Malatya’yı yenerek hem bu özleme son vermek hem de 8 hafta sonra üst üste 2 maçlık galibiyet serisi yakalamak

    Süper Lig'de son iki deplasmanından 6 puan çıkaran 'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Gelecek sezon mutlaka Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavili takımda parola yine galibiyet. Maçın kazanılması halinde iç sahadaki 92 günlük galibiyet hasretine de son verilecek. Teknik direktör , 4 maçlık bu ayıbın artık bitirilmesini istedi. En son 16 Aralık 2017'de sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, iç sahada oynanan sonraki 4 maçında Fenerbahçe (1-1) ve Göztepe (0-0) ile berabere kalırken, Medipol Başakşehir (0-1) ile Beşiktaş'a (0-2) mağlup olmuştu.

    DERBİYE MORALLİ GiDELİM

    Trabzonspor ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerse 8 hafta aradan sonra ligde üst üste 2 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Amaç iki hedefi birden tutturup, haftaya deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisine moralli gitmek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonspor evinde güldü Trabzonspor evinde güldü
    Trabzonspor, seri peşinde Trabzonspor, seri peşinde
    Geniş transfer raporu Geniş transfer raporu
    BİZE ULAŞIN