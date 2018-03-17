Yakışan seri gelsin

Ligde evinde 92 gündür kazanamayan Fırtına’da hedef; Yeni Malatya’yı yenerek hem bu özleme son vermek hem de 8 hafta sonra üst üste 2 maçlık galibiyet serisi yakalamak

Süper Lig'de son iki deplasmanından 6 puan çıkaran Trabzonspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Gelecek sezon mutlaka Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen bordo-mavili takımda parola yine galibiyet. Maçın kazanılması halinde iç sahadaki 92 günlük galibiyet hasretine de son verilecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 4 maçlık bu ayıbın artık bitirilmesini istedi. En son 16 Aralık 2017'de sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Fırtına, iç sahada oynanan sonraki 4 maçında Fenerbahçe (1-1) ve Göztepe (0-0) ile berabere kalırken, Medipol Başakşehir (0-1) ile Beşiktaş'a (0-2) mağlup olmuştu.

DERBİYE MORALLİ GiDELİM

Trabzonspor ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerse 8 hafta aradan sonra ligde üst üste 2 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Amaç iki hedefi birden tutturup, haftaya deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisine moralli gitmek.