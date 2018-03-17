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    18 Mart 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Geniş transfer raporu

    Geniş transfer raporu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    Kalacakmış gibi çalışan , transfer yasağının kalkma ihtimalini düşünerek takımda kalmasını ve gitmesini istediği oyuncular ile takviye yapılacak bölgeleri içeren rapor hazırlıyor

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay, kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor... Tecrübeli çalıştırıcı, takımdaki oyuncuların genel durumu ve transfer yasağının kalkması halinde gelecek sezon alınması gereken futbolcularla ilgili geniş bir rapor hazırlıyor. Raporda takımda kalması gereken ve fayda sağlamayan, gönderilebilecek oyuncuların isimleri yer alacak. Ayrıca takviye gereken mevkiler ve transferde nasıl bir politika izlenmesi gerektiği de yazacak.

    YENİ YAPILANMA LAZIM

    Şampiyonluk için yeniden yapılanmanın şart olduğunu düşünen Rıza Çalımbay, raporunu tamamladıktan sonra o tarihte hangi yönetim görevde ise ona teslim edecek.

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