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Kırıkkale FK'da beraberlik faturası ağır oldu! Futbolculara 71 bin TL ceza

Adanaspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşayan Kırıkkale FK'de yönetim harekete geçti. Kırmızı-lacivertli kulüp, alınan sonucun ardından futbolculara kişi başı 71 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Kırıkkale FK'da beraberlik faturası ağır oldu! Futbolculara 71 bin TL ceza

Kırıkkale FK yönetimi, Adanaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından futbolculara kişi başı 71 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kırıkkale Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, üst üste alınan galibiyetlerin ardından üst sıralara yükselmek adına önemli bir fırsatın değerlendirilemediği belirtildi. Beraberliğin, takımın hedefleri doğrultusunda kabul edilmesi güç bir sonuç olduğu ifade edildi. Taraftarların yaşadığı hayal kırıklığının paylaşıldığı belirtilen açıklamada, futbolcuların son düdüğe kadar kazanma inancını ve sorumluluk bilincini ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

Yönetim Kurulunun puan kaybının ardından yaptığı değerlendirmeye ilişkin açıklamada, "Yaşanan bu puan kaybının ardından Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, futbol takımımıza kişi başı 71 bin TL para cezası uygulanmasına karar verilmiştir" denildi. Kulübün hedeflerinden uzaklaşmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, yönetimin gerekli kararları almaktan çekinmeyeceği kaydedildi.

Futbolcuların ve teknik heyetin sahada mücadele, disiplin ve sonuç alma sorumluluğu taşıdığı belirtilerek taraftarlardan takıma desteklerini sürdürmeleri istendi.

#Kırıkkale FK #Adanaspor
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