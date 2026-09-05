Türk Telekom, 5-6 Eylül'de başlayacak Nesine 2. ve 3. Lig 2026-2027 sezonu karşılaşmalarını Tivibu platformu ve Yaay uygulaması üzerinden sporseverlerle buluşturacak

Anadolu'nun dört bir yanındaki kulüplerin ve futbolcuların hikayelerini geniş kitlelerle buluşturan şirket, karşılaşmaları aynı zamanda Tivibu Go uygulaması üzerinden de istenilen ekrandan izleme imkanı sunacak.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu:

"Sporun gelişimi ve futbolun daha geniş kitlelere ulaşması vizyonumuzla; televizyon platformumuz, mobil ve sosyal medya uygulamalarımız aracılığıyla güzide takımlarımızın futbol heyecanına ortak oluyoruz.

Futbolseverlerin memleketlerindeki Nesine 2. ve 3. Lig heyecanını Tivibu, Tivibu Go ve Yaay üzerinden sporseverler ile buluşturuyoruz.

Anadolu'nun dört bir yanından "Memleketimin Maçı Var" diyerek bu heyecanı yaşayan 89 kulübümüze başarılar diliyorum."