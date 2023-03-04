Eskişehirspor'da transfer tahtası tekrar açıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da transfer tahtası yeniden açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, "Üst üste 4 kez doğan transfer yasağı sorununu, yaptığımız çalışmalar sonucu bir kez daha çözdüğümüzü büyük taraftarımızın bilgisine sunarız” dedi.