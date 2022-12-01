Muş Spor Başkanı Nevzat Kaya: Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ile gençler geleceğe hazırlanacak!

1984 Muş Spor Başkanı Nevzat Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş’ta inşa edilen ‘Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin son derece önemli bir yatırım olduğunu ve burada geleceğin futbolcularının yetiştirileceğini ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 14:49 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022- 14:49