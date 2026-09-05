Transfer yasağını kaldıran Yeni Mersin İdmanyurdu, "küllerinden doğma" hedefinde

Türk futbol tarihine damga vurmuş şehir takımlarından 101 yıllık Mersin İdmanyurdu'nun küme düşerek faaliyetlerinin feshedilmesinin ardından takıma yansıyan 14 yıllık transfer yasağını kaldırmayı başaran Yeni Mersin İdmanyurdu, bu sezon mücadele edeceği 3. Lig'de küllerinden doğmanın hesaplarını yapıyor.

Ekonomik zorluklar nedeniyle amatör kümeye kadar düşerek 2019'da kapatılan Mersin İdmanyurdu'na ait 2012'deki borçlar nedeniyle 14 yıldır güçlük çeken Yeni Mersin İdmanyurdu, Uluslararası Futbol Federasyonunun (FIFA) verdiği kalıcı dönem transfer yasağına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) dosyasını kapattı.

Kulübün borcunun olduğu oyuncularla yapılan görüşmelerde anlaşmaya varan Mersin ekibi, CAS kaynaklı 14 yıllık transfer yasağını kaldırmayı başardı.

Kırmızı şeytanlar, bu gelişmeyle beraber kadrosuna 27 yeni oyuncu kattı.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Mersin ekibi, yeni sezonun ilk maçında 6 Eylül Pazar saat 19.00'da sahasında Mazıdağı Fosfatspor'u ağırlayacak.

Kulüp başkanı Murat Altındere, AA muhabirine, Mersin İdmanyurdu'nun 101 yıllık bir çınar olduğunu söyledi.

Mersin İdmanyurdu'nun 2019'da ekonomik zorluklar nedeniyle kapatıldığını anımsatan Altındere, "Mersin İdmanyurdu'muz bu 101 yıllık tarih yolculuğunda maalesef belli borçlar nedeniyle yaşanan problemlerden kaynaklı, özellikle 3 yabancı oyuncunun 2,5 milyon avro, yani yaklaşık 130 milyon lira gibi yüksek bir rakamla takımın geleceği üzerinde adeta ipotek koydu ve borçlar, alacaklar tahsil edilmediğinde maalesef faizlerle 14 yıl gibi bir süreyle katlanarak kartopu gibi takımın geleceği üzerinde ciddi bir engel oluşturdu." diye konuştu.

"SÜPER LİG'E EMİN ADIMLARLA İLERLEMESİNİN YOLUNU AÇMIŞ OLDUK"

Altındere, yaklaşık 1,5 ay önce göreve başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Takımın transfer yapmasına engel olan, 14 yıl önceye dayanan bu borç böylece kaldırıldı ve transfer tahtamızı geçen cuma günü açmış olduk. Allah'a şükür bugün tertemiz bir sayfayla yine Mersin İdmanyurdu küllerinden doğarak Türk futbol tarihinde yeni bir sayfanın örneği olacak. Mücadelesiyle her zaman örnek olan Akdeniz'in incisi kentimizin, futbol tarihinde asıl yeri olan Süper Lig'e emin adımlarla ilerlemesinin yolunu açmış olduk."

BORCUN YENİ TAKIMA YANSIMA SÜRECİ

Mersin İdmanyurdu'nun 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştüğünü anımsatan Altındere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig'den 1. Lig'e, 1. Lig'den 2. Lig'e, 2. Lig'den 3. Lig'e daha sonra da Bölgesel Amatör Lig ve amatöre düşerek adeta tarihin raflarında yerini aldı. Peki bu takım bu şekilde küme düşüp artık futbol aktivitesinin dışına çıkıp amatöre düştüyse bu borç neden buraya kaldı? Açılan davada takımımızın renklerinin bir olması, İçel İdman Yurdu olarak devam eden ve şu an Yeni Mersin İdmanyurdu olarak faaliyet yürüttüğümüz kulübümüzün yöneticilerinin bir kısmının belli dönemler aynı yöneticiler olması, bazı oyuncularımız, altyapılarımız, stadımız, antrenman yapılan yerler, taraftarlarımızın kullandığı logolar, atkılar bunların hepsi aleyhimize delil olarak kullanıldı. CAS'ta 2 sene önce dava kaybedildi. 1925 yılında kurulan Mersin İdmanyurdu'muzun tüm borçları bizim Yeni Mersin İdmanyurdu'muzun borcu haline geldi."

Altındere, kalıcı transfer yasağını kaldırarak rahat bir nefes almaya başladıklarını vurgulayarak, "Çok hızlı hareket ettik. Yani bir taraftan geçmişin zorluklarını, borçlarını kapatırken bir yandan da yeni oyuncularımızla anlaşma yaptık. Temmuzda tesisi olmayan, bir forması olmayan, bir topu olmayan takım aldık. Bu göreve gelir gelmez eski borçları yapılandırdık. Büyük bir bölümünü ödedik. Transfer tahtasını açtık. 27 oyuncumuzla anlaştık. Çok güzel bir kadro kurduk. Gümbür gümbür geliyor Yeni Mersin İdmanyurdu." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ PLAY-OFF VE ŞAMPİYONLUK"

Kentin tüm dinamiklerinin takımla bütünleşmeye başladığını belirten Altındere, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimi Yeni Mersin İdmanyurdu ile bütünleşti. Şeffaf bir anlayışla yönetim kurulu sürecimizi yürütüyoruz. Bağış kampanyamız var. Kentin dinamiklerinin desteği var. Yönetim kurulu ve bizlerin bizzati destekleri ve sponsorlarımızın desteğiyle güçlü bir Mersin İdmanyurdu kurduk. Hedefimiz play-off ve şampiyonluk. Takım otobüsümüzün üzerinde de zaten yazıyor 'Küllerimizden yeniden doğuyoruz' diye. Biz yeniden yeni zaferler için yola çıktık. Burada en önemli itici güç taraftarımızdır. Taraftarımızı, kırmızı şeytanlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı, ailelerimizi takımımızı desteğe bekliyoruz."