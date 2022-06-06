Karşıyaka'da transfer çalışmaları devam ediyor. TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, transfer çalışmalarında yavaş yürümeyi tercih ediyor. Transfer etmek istedikleri oyunculardan haber bekleyen Kaf-Kaf transferde farklı bir politika izliyor. İşte detaylar...

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp kadrosunu çok büyük oranda koruyan Karşıyaka, dış transferde aceleci davranmayacak.

Geçen sezonki bütün as oyuncuları takımda kalan Kaf-Kaf, transferde piyasanın biraz düşmesini, talip olduğu üst ligden isimlerin karar vermelerini bekleyecek.

Elinde kalabalık bir kadro bulunan yeşil-kırmızılılar, 11 Temmuz'da İzmir'de başlayacak ilk etap çalışmalarına kadar birkaç nokta takviye yapmayı planlıyor. Transferde santrfor, kanat, orta saha ve stoper alıp ilk etapta 4 isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka'da takımdan eleme alınan isimlere göre yapılacak.