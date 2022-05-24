Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 3. Lig

Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 3. Lig

Artvin Hopaspor sahasında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak ve iki takım TFF 3. Lig'in play-off finallerinde karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.05.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022- 13:00