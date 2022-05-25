TFF 3. Lig'de heyecan dorukta... TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen ekipler play off finalinde kozlarını paylaşıyor. İskenderun FK ile Iğdır FK maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
İskenderun FK: Muhammet, Erdinç, Onur, Metehan, Recep, İsmail, Ahmet, Osman, İrfan, Emre, Enes
Iğdır FK: Bayram, Zafer, Mesut, Berkay, Suat Kaya, Muhammet Reis, Arif, Batuhan, Mustafa, Mert, Okan
İSKENDERUN FK İLE IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İskenderun FK - Iğdır FK müsabakası 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16.30'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.