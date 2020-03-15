15 Mart 2020, Pazar

TFF 3. LİG

Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama

Kocaelisporlu taraftarlarından takımlarından ilginç uğurlama
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında 'un, 1877 'u ağırladığı maç öncesi taraftarlar, koronavirüse karşı önlem alarak takımlarını uğurladı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında , 1877 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi ev sahibi ekibin taraftarları korona virüse karşı hijyenik önlem alarak takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar koruyucu kıyafet ve maske takıp, meşalelerle Kocaelispor'u stada uğurlarlarken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kocaelispor taraftarı koronavirüs sonrası öyle bir şey yaptı ki!

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