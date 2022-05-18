İskenderun FK - 52 Orduspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 3. Lig yarı final karşılaşmasında İskenderun FK ile 52 Orduspor, kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, İskenderun FK - 52 Orduspor maçının başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. İşte İskenderun FK - 52 Orduspor maçına dair tüm detaylar...
TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 12:00
İskenderun FK ve 52 Orduspor, TFF 3. Lig Play-Off maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu keyif dolu mücadeleye dair detayları öğrenmek istiyor.
MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İskenderun FK - 52 Orduspor maçı, 18 Mayıs Çarşamba günü, Altaş TV'den naklen ekranlara gelecek.
Mücadelenin başlama saati ise 16.00.