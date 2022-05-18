İskenderun FK - 52 Orduspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İskenderun FK - 52 Orduspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 3. Lig yarı final karşılaşmasında İskenderun FK ile 52 Orduspor, kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, İskenderun FK - 52 Orduspor maçının başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. İşte İskenderun FK - 52 Orduspor maçına dair tüm detaylar...

TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 12:00