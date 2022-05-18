Iğdırspor - Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 3. Lig Play-Off yarı final karşılaşmasında Iğdırspor ile Aksaray Belediyespo kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Iğdırspor - Aksaray Belediyespor maçını merak ediyor. Peki, Iğdırspor - Aksaray Belediyesi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 12:00
Iğdırspor ve Aksaray Belediyespor, TFF 3. Lig Play-Off yarı final maçında karşı karşıya gelecek.
Futbolseveler, bu keyifli mücadelenin başlama saatini ve yayıncısını merak ediyor.
IĞDIRSPOR - AKSARAY BELEDİYESİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
TFF 3. Lig Play-Off yarı final maçında oynanacak Iğdırspor - Aksaray Belediyespor maçı 18 Mayıs Çarşamba günü, saat 15.30'da başlayacak. Mücadele, TRT Kürdi'den naklen ekranlara gelecek.