Iğdırspor - Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Iğdırspor - Aksaray Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 3. Lig Play-Off yarı final karşılaşmasında Iğdırspor ile Aksaray Belediyespo kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Iğdırspor - Aksaray Belediyespor maçını merak ediyor. Peki, Iğdırspor - Aksaray Belediyesi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022- 12:00