Amasyaspor - Ankara TKİ maçı ne zaman? Amasyaspor - Ankara TKİ CANLI İZLE

Spor Toto 3. Lig'e yükselme mücadelesi veren Amasyaspor ile Ankara TKİ, BAL Play-off son maçında karşı karşıya geliyor. Zorlu 90 dakika sonunda kazanan takım TFF 3. Lig'e çıkacak. Peki Amasyaspor - Ankara TKİ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Amasyaspor – Ankara TKİ maçının detayları…

TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 16:21