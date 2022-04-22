Spor Toto 3. Lig'e yükselme mücadelesi veren Amasyaspor ile Ankara TKİ, BAL play-off son maçında karşı karşıya geliyor.
Zorlu 90 dakika sonunda kazanan takım TFF 3. Lig'e çıkacak. Peki Amasyaspor - Ankara TKİ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Amasyaspor - Ankara TKİ maçının detayları…
AMASYASPOR - ANKARA TKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amasyaspor ile Ankara TKİ arasında oynanan BAL play-off son maçı 22 Nisan Cuma günü, saat 15.00'da başladı.
AMASYASPOR-ANKARA TKİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Amasyaspor - Ankara TKİ maçı Bartın Televizyonu ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor.