27 Ocak 2019, Pazar

TFF 3. LİG

Nazilli Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-0

Nazilli Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-0
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan , 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği 'u 2-0 mağlup etti.

Grupta ikinci yarının ilk haftasını bay geçen, taraftarıyla kavuştuğu ilk karşılaşmayı kazanmayı başaran siyah-beyazlıların gollerini 31. dakikada Buğra ve 89. dakikada Sevan attı. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Nazilli, 32 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korudu. ise 22 puanda kaldı.

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