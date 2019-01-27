27 Ocak 2019, Pazar
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Nazilli Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-0
Giriş Tarihi: 27.01.2019
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Nazilli Belediyespor, 19. hafta mücadelesinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 2-0 mağlup etti.
Grupta ikinci yarının ilk haftasını bay geçen, taraftarıyla kavuştuğu ilk karşılaşmayı kazanmayı başaran siyah-beyazlıların gollerini 31. dakikada Buğra ve 89. dakikada Sevan attı. Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Nazilli, 32 puana ulaşıp Play-Off hattındaki yerini korudu. Artvin Hopaspor ise 22 puanda kaldı.
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