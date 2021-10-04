04 Ekim 2021, Pazartesi

TFF 3. LİG

Son dakika spor haberi: İskenderunspor'da Ümit Karan'la yollar ayrıldı!

İskenderunspor’da Ümit Karan’la yollar ayrıldı!
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

TFF 3. Lig takımlarından İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi. | Son dakika spor haberleri

TFF 3. Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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