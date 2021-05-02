02 Mayıs 2021, Pazar

TFF 3. LİG

Son dakika spor haberi: Takımı şampiyon oldu! Kadın başkan tarihe geçti...

Takımı şampiyon oldu! Kadın başkan tarihe geçti...
TFF 3. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

. Lig 4. grupta boy gösteren takımı, rakibi 'un 'a 2-1 mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Adıyaman 1954 bu sonuçla 2. lige yükselmiş oldu. Başkanı de Türk spor tarihinde şampiyon olan ilk kadın başkanı oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) elde etmiş olduğu başarıyla şampiyon olup 3. Lige yükselen ve bu sezon 3. Lig 4 Grupta mücadelesini sürdüren Spor sezonun son maçında zorlu rakibi Belediyespor'a yenilmesine rağmen şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lige yükseldi. Adıyaman 1954'a Spor'u yenmeyi başaran da ligde kalmayı başardı.

Sabah'a konuşan ve futbolcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkanı ; "Son birkaç haftaya kadar grubumuzda 5 takımın şampiyonluk şansı vardı. Geçtiğimiz haftaya geldiğimizde alttaki rakiplerimizin puan kaybetmesi, bizim kazanmamız en yakın rakibimizin önünde 1 puanla lider duruma gelmemizi sağladı. Neticesinde Karaköprü maçının zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen, ikinci yarıda yediğimiz gollerle yenik duruma düştük. Ancak hemen altımızda bulunan 'un 'a 2-1 yenilmesi bizim şampiyon olmamıza vesile oldu. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Bizlere her zaman destek olan Başkanımıza, teknik heyetimize, futbolcu kardeşlerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

SAİT AYBAK İLE BAL LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Liginde mücadele edene Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Sait Aybak ile sezonu çok iyi başlangıç yapan Adıyaman 1954 Spor, grubunda elde etmiş olduğu başarı ile 3. Lige çıkarak büyük bir başarıya imza attı. 3. Lige yükselme başarısı gösteren Adıyaman 1954 Spor Kulübü 3. Lige de hızlı başladı üs üste elde etmiş olduğu başarı ile şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. 30 Aralık 2020 tarihinde kulüp başkanlığı görevini bıraktığını açıklayan Başkan Sait Aybak, bayrağı kulüp koordinatörü olan Cevher Erdem'e teslim etti.

CEVHER BAŞKAN İLE 3. LİG ŞAMPİYONLUĞU

20 Aralık 2020 tarihinde başkanlığı görevine getirilen bölgenin ilk kadın başkanı olan Cevher Erdem ile Adıyaman 1954 Spor bir dönem elde etmiş olduğu başarısız sonuçlarla kötü günler geçirse de kısa sürede toparlanıp, içeride dışarıda almış olduğu önemli galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu tekrar ortaya koymuş, geçtiğimiz hafa kendi sahasında Bayrampaşaspor'u 3-0 yenmesi en yakın rakibi Bursa Yıldırımspor'un ise deplasmanda Muğlaspor ile 2-2 berabere kalması sonucu grupta 57 puanla rakibinin 1 puan önünde son haftaya lider olarak girdi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK KADIN BAŞKAN

. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Adıyaman 1954, Cevher Erdem'in başkan olmasıyla ardı ardına başarılar kazanan Adıyaman 1954 Spor sezonun son maçında deplasmanda zorlu rakibi Karaköprü Belediyspor'u 2-1 yenerek şampiyon olurken, Kulüp başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk adın başkan olmayı başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 3. LİG HABERLERİ
TFF resmen açıkladı! İşte alt liglerde play-off tarihleri TFF resmen açıkladı! İşte alt liglerde play-off tarihleri
6 sezon Süper Lig'deydi! Amatör lige düştü... 6 sezon Süper Lig'deydi! Amatör lige düştü...
3. Lig ekibinin otobüsü devrildi! Korkutan kaza 3. Lig ekibinin otobüsü devrildi! Korkutan kaza
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör