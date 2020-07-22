TFF 3. Lig 2. Grup'ta finalistler belli oldu!
TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final maçları tamamlandı. A Spor ekranlarından yayınlanan ve müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmalarda Karşıyaka, Belediye Derincespor'u 1-0, Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldiler.
TFF 3. Lig'te play-off yarı final heyecanı, 2. Grup'ta oynanan 2 maçla tamamlandı. Antalya'dan oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelelerde Karşıyaka, Belediye Derincespor'u 1-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Günün ikinci maçında ise Turgutluspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek finalde Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Karşıyaka ile Turgutluspor arasındaki final mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BELEDİYE DERİNCESPOR 0-1 KARŞIYAKA
TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final maçında Belediye Derincespor ile Karşıyaka, Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede İzmir ekibi, rakibini 51. dakikada Doğukan İnci'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
MAÇIN GOLÜ
TURGUTLUSPOR 2-1 ESENLER EROKSPOR
TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Turgutluspor ile Esenler Erokspor karşılştı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede Manisa ekibi, rakibini 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek finalde Karşıyaka'nın rakibi oldu. Erokspor'un 48. dakikada Umut Pusat ile bulduğu gol mağlubiyeti engelleyemedi.
MAÇIN GOLLERİ
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