23 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 3. LİG

TFF 3. Lig 2. Grup'ta finalistler belli oldu!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta finalistler belli oldu!
TFF 3. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

3. 2. Grup play-off yarı final maçları tamamlandı. A Spor ekranlarından yayınlanan ve müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmalarda Karşıyaka, 'u 1-0, Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek finale yükseldiler.

3. 'te play-off yarı final heyecanı, 2. Grup'ta oynanan 2 maçla tamamlandı. 'dan oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelelerde Karşıyaka, 'u 1-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Günün ikinci maçında ise Turgutluspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek finalde Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Karşıyaka ile Turgutluspor arasındaki final mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR 0-1 KARŞIYAKA

TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı final maçında Belediye Derincespor ile Karşıyaka, Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ekibi, rakibini 51. dakikada 'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

MAÇIN GOLÜ

GOL | Belediye Derincespor 0-1 Karşıyaka

TURGUTLUSPOR 2-1 ESENLER EROKSPOR

TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Turgutluspor ile Esenler Erokspor karşılştı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede Manisa ekibi, rakibini 76. dakikada Kadir Torbacı ve 82. dakikada Abdülkadir Akyıldız'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek finalde Karşıyaka'nın rakibi oldu. Erokspor'un 48. dakikada Umut Pusat ile bulduğu gol mağlubiyeti engelleyemedi.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Turgutluspor 0-1 Esenler Erokspor
GOL | Turgutluspor 1-1 Esenler Erokspor
GOL | Turgutluspor 2-1 Esenler Erokspor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 3. LİG HABERLERİ
Muğlaspor'da corona virüsü şoku! Muğlaspor'da corona virüsü şoku!
3. Lig'de finalin adı belli oldu! 3. Lig'de finalin adı belli oldu!
3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da! 3. Lig'de play-off heyecanı A Spor'da!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör