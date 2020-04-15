15 Nisan 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

Yeşilyurt’tan maske desteği

Yeşilyurt’tan maske desteği
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt kulübü yöneticileri örnek bir davranışa imza attı.

3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt kulübü yöneticileri örnek bir davranışa imza attı. Turuncu-yeşilli kulübün Başkanı , Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na da maske desteğinde bulundu. Geçen hafta emniyete 4 bin maske veren Yılmaz, başsavcılığı da 2 bin 500 adet bağışladı.
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