09 Haziran 2020, Salı

TFF 3. LİG

Karşıyaka'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!

Karşıyaka'da 1 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı!
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Liglerin başlamasına kısa bir süre kala 3. Lig 2. Grup ekiplerinden 'da yapılan testinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi. Resmi siteden açıklama yapıldı.

3. Lig 2. Grup ekiplerinden futbol takımında yapılan covid-19 testinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 Haziran Pazartesi günü profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni tip (Covid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan ilk test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Futbolcumuzun sağlık durumu detaylı takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, futbol takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir."

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