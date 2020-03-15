15 Mart 2020, Pazar

TFF 3. LİG

Tokat'ta maç öncesi dezenfektan ikramı

Tokat'ta maç öncesi dezenfektan ikramı
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2020

’ta oynanan 3. Lig maçı öncesinde statta bulunan futbolcu, yönetici ve görevlilerin elleri dezenfektan ile temizlendi.

Tüm ülkede korona virüs tedbirleri nedeniyle futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam ediyor. 3. Lig'in 28. haftasında sahasında İzmir ekibi 1928 Bucaspor'u konuk etti. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 15.00'da başlayan maç öncesinde statta bulunan futbolcu, güvenlik güçleri, saha personeli ve kulüp yöneticilerinin elleri dezenfektan ile temizlendi. Tokatspor AŞ Güvenlik Sorumlusu Abdullah Yaman tarafından yapılan dezenfektan ikramı statta bulunan herkese uygulandı.

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