28 Şubat 2020, Cuma

TFF 3. LİG

Manisaspor'un kader maçı!

Manisaspor'un kader maçı!
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Bir dönemler Süper Ligde'de mücadele eden Manisa FK şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. Ligde Yıldızspor'u konuk edecek. Maçtan yenilgi ile ayrılması durumunda Manisaspor, bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

'de 6 sezon mücadele veren ve daha sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Manisa temsilcisi, son sırada yer aldığı 1. Grup'ta bu haftaki sonuçlara göre 'e düşebilir.

Bu sezona kadar tarihinde Süper Lig'de mücadele eden takımlardan 26'sı kadar geriledi ile Manisa'yı 6 sezon Süper Lig'de temsil eden ve daha sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'un, son sırada yer aldığı TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu hafta alınacak sonuçlara göre Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşebilir. Geçmişte , , , , ve gibi isimlerin forma giydiği, ile 'ın teknik direktör olarak görev yaptığı Manisaspor, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları aşamadı. Ege temsilcisi, daha önce forma giyen futbolculara borçları nedeniyle çeşitli dönemlerde puan silme cezaları aldı.

Manisaspor, 2011-2012'de Süper Lig'e veda ettikten sonra 2014-2015'te de TFF 1. Lig'den düştü. TFF 2. Lig'de 1 sezon mücadele ettikten sonra tekrar TFF 1. Lig vizesi alan Ege temsilcisi, 2017-2018'de yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından yeniden TFF 2. Lig'e geriledi. Geçen yıl da TFF 2. Lig'den düşen Manisaspor, bu sezon mücadele ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alıyor.

AMATÖRE DÜŞEBİLİR

Geride kalan 25 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 21 yenilgisi olan Ege temsilcisi, aldığı 6 ceza puanı nedeniyle 0 puanda bulunuyor. Ligde yarın Şile Yıldızspor'u konuk edecek Manisaspor'un müsabakayı kaybetmesi halinde, bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

SÜPER LİG'DEN AMATÖRE

Son dönemde Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, , ve gibi ekipler amatöre kadar geriledi. Bugüne kadar 72 farklı ekibin mücadele ettiği Süper Lig'de bu takımlardan 26'sı amatöre düştü.  Süper Lig'de yer alan ekiplerden Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Feriköy, Gaziantepspor, Göztepe, İzmirspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor profesyonel liglere veda etmişti.

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