Karşıyaka liderden puan almak istiyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka lider Kocaelispor ile oynayacak. Kaf-kaf zorlu deplasmandan puanla İzmir'e dönmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar grupta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü lider Kocaelispor'a konuk olacak Play-Off hattındaki Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, son düdüğe kadar savaşacaklarını söyledi.
Grupta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-kırmızılılarda zorlu 90 dakikaya tam kadro hazırlandıklarını belirten Tolungüç, "Türkiye'nin iki büyük camiası çok önemli bir maça çıkacak. Rakibimiz uzun süredir lider ve zirvede rahat durumda. Biz de üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz. Hedefimiz Play-Off'tan bir üst lige çıkmak. Onun için mücadelemizi yapacağız. Son düdüğe kadar savaşacağız" şeklinde konuştu. Takım içinde forma rekabeti yarattıklarını anlatan Tolungüç, "İkinci yarıların zor olacağını biliyorduk. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Kadromuzda derinliği yarattık. Bu bizim için büyük bir avantaj" dedi. Bu arada, Karşıyaka taraftarlarının Kocaeli deplasmanı için başlattığı seferberlik de sürüyor. Yeşil-kırmızılıların şimdiden 16 otobüsü doldurduğu, maç gününe kadar sayının 25 otobüse çıkmasının beklendiği öğrenildi. Çok sayıda taraftar da şahsi araçları ve özel minibüslerle Kocaeli'ye gitmeye hazırlanıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı 6 bin biletli seyirci izlemişti. Pazar günü 35 bin kapasiteli Kocaeli Stadı'nın dolması bekleniyor.
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