28 Şubat 2020, Cuma

TFF 3. LİG

Diyarbekirspor Nazilli Belediyespor maçı 1 lira!

Diyarbekirspor Nazilli Belediyespor maçı 1 lira!
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 28.02.2020

3. Lig 3. Grup'ta Diyarbekirspor ve arasında oynanacak maçın bileti açıklandı. Maddi destekten çok taraftar desteğine ihityaçları olduğunu söyleyen Başkan Vekili ve , "Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmemiz için 3 puan almamız şart. Taraftar desteğini fazlasıyla önemsiyoruz" dedi.

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbekirspor, pazar günü kendi sahasında ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatını 1 lira olarak açıkladı.

Başkan Vekili ve , bu aşamada taraftar desteğinin maddi katkıdan daha önemli olduğuna dikkat çekerek bu amaçla bilet fiyatlarını 1 lira olarak kararlaştırdıklarını söyledi. Avşar, "Nazilli Belediyespor'la yapacağımız maç hem bizim açımızdan hem rakibimiz için çok büyük önem taşıyor. Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmemiz için 3 puan almamız şart. Taraftar desteğini fazlasıyla önemsiyoruz. Bilet fiyatlarını sembolik olarak 1 lira belirledik. Tüm taraftarlarımızdan maça mutlaka gelerek destek olmalarını istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var" dedi.

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