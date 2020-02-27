Diyarbekirspor Nazilli Belediyespor maçı 1 lira!
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Diyarbekirspor ve Nazilli Belediyespor arasında oynanacak maçın bileti açıklandı. Maddi destekten çok taraftar desteğine ihityaçları olduğunu söyleyen Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, "Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmemiz için 3 puan almamız şart. Taraftar desteğini fazlasıyla önemsiyoruz" dedi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Diyarbekirspor, pazar günü kendi sahasında Nazilli Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatını 1 lira olarak açıkladı.
Diyarbekirspor Kulüp Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, bu aşamada taraftar desteğinin maddi katkıdan daha önemli olduğuna dikkat çekerek bu amaçla bilet fiyatlarını 1 lira olarak kararlaştırdıklarını söyledi. Avşar, "Nazilli Belediyespor'la yapacağımız maç hem bizim açımızdan hem rakibimiz için çok büyük önem taşıyor. Play-Off yarışında yolumuza emin adımlarla devam etmemiz için 3 puan almamız şart. Taraftar desteğini fazlasıyla önemsiyoruz. Bilet fiyatlarını sembolik olarak 1 lira belirledik. Tüm taraftarlarımızdan maça mutlaka gelerek destek olmalarını istiyoruz. Buna çok ihtiyacımız var" dedi.
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