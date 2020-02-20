20 Şubat 2020, Perşembe

TFF 3. LİG

Karşıyaka'dan dört maçlık galibiyet serisi!

Karşıyaka'dan dört maçlık galibiyet serisi!
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 20.02.2020

3'üncü  1'inci Grup'ta mücadele eden , üst üste 4. galibiyetini alarak üst sıralardaki yerini korudu. Bu seneki hedefleri Play-Off olan izmir temsilcisi üstündeki takımların puan kaybedip onların önüne geçmek istiyor.

3'üncü 1'inci Grup'ta art arda 4'üncü galibiyetini 2003 deplasmanında 2-1'lik skorla alan , 40 puana ulaşarak 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde bu sezon ikinci kez 4'te 4 yapan yeşil-kırmızılı ekip, Play-Off hattına iyice yerleşirken son 10 maç öncesi zirve yarışından kopmadı. 'un 23 maçta 52 puanla liderliğini koruduğu grupta rakibini 1 maç eksiğiyle 12 puan geriden takip eden Kaf-Kaf, kalan haftalarda Play-Off'u garantileyip üstündeki takımların takılmasını beklemeyi hedefliyor. Grupta 4 gün arayla oynadığı ikinci sınavda Kemerspor'un kilidini ilk yarıda açan İzmir temsilcisinde takımın en skorer ismi olan , üst üste 4'üncü maçı da boş geçmedi. Bu 4 maçta toplanan 12 puana direkt katkı yapan genç futbolcu forma giydiği 20 karşılaşmada 11 gole ulaştı. 8 golle takımda Doğukan'dan sonra en skorer olan Hakan Kuş da 2 maçlık suskunluğunu Kemer'de bozdu. Karşıyaka, grupta pazar günü 37 puanla bir alt basamağında yer alan Esenler Erokspor'u konuk edecek. Rakibiyle geçen sezondan bu yana oynadığı 3 maçı da kaybeden Karşıyaka, evinde hesap kesmeye çalışacak.

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