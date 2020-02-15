Ofspor 1-3 Kocaelispor | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 2. Grup'un 23. haftasında lider Kocaelispor deplasmanda Ofspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden yeşil-siyahlılar, en yakın rakibi Turgutluspor'un 8 puan önünde liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta gün oynanan 8 maçla geçildi. Deplasmanda Trabzon ekibi Ofspor ile karşılaşan Kocaelispor, rakibini 29 ve 90. dakikalarda Yakup Alkan ve 57. dakikada Ali Han Tuncer'in attığı gollerle 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekibin tek golü ise 45. dakikada Talha Aydemir'den geldi.

TFF 3. Lig 2. Grubun 24. haftasında Kocaelispor, 19 Şubat Çarşmaba günü saat 13.30'da evinde Tepecikspor'u ağırlayacak. Ofspor ise aynı gün saat 13.00'te deplasmanda Ağrı 1970 ile karşılaşacak.