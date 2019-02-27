27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 3. LİG

Karşıyaka'nın kader haftaları

Karşıyaka'nın kader haftaları
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

3'üncü  Lig 2'nci Grup'ta lider Belediyespor'u 2-0 yenerek tekrar çıkışa geçen , 9 gün içinde 3 önemli maçtan alacağı sonuçla ligdeki hedefini belirleyecek. Grupta 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki Altındağ Belediyespor'un konuğu olacak Karşıyaka, 6 Mart Çarşamba günü 'de yine Play-Off hattında yer alan Kızılcabölük'ü ağırlayacak. Bu maçtan hemen sonra 10 Mart'ta deplasmanda Osmaniyespor'a rakip olacak yeşil-kırmızılılar bu 3 maçtan alacağı sonuçla sıralamasını belirleyecek.

Altyapı patentli oyuncularla son 13 maçta sadece 2 yenilgi alan , 10 gün içindeki bu 3 kritik maçtan en az 7 puan çıkartıp rotasını Play-Off'a çevirmeye çalışacak. Mart ayını yoğun bir fikstürle geçirecek temsilcisi bu periyodun ardından ay içinde Ofspor ve Pazarspor'la da karşılaşıp toplam 5 kritik maça çıkacak.

Teknik direktör Mesut Toros, "Takımın havası çok iyi. Yönetim ve taraftarımız her zaman bize destek veriyor ve yanımızdan hiç eksik olmuyor. Bu da takımın motivasyonunu olumlu yönde etkiliyor. Bu 3 maçı en iyi şekilde değerlendirip ligdeki hedefimizi ortaya koymaya çalışacağız" dedi.

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