27 Ocak 2019, Pazar

TFF 3. LİG

Yeni Orduspor: 2 - Altındağ Belediyespor: 0

Yeni Orduspor: 2 - Altındağ Belediyespor: 0
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

3. Lig 2. Grup'ta , sahasında ’u 2-0 mağlup etti.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Sait Tuzcu xx, Kadir Beyaz xx, Enes Biroğlu xx

: Yavuz xx, Çağrı xx, Mithat xx (Sebahattin dk. 83 ?), Yusuf xx, Fatih Özçelik xx, Kerim xx, Mustafa Kayabaşı xx (Furkan dk. 63 x), Fatih Selimhan xx, Osman xxx (Alperen dk. 64 xx), K.Hakan xx, xx

: Mustafa x, Oktay x, Emrah x, Ercan x (Çağrı dk. 83 ?), Berkay x, İsmail x (Tugay dk. 58 x), Barış x, Melih x, Efe x, Kayhan x (Bülent dk. 68 x), Hüseyin x

Goller: Kerim (dk 9), Osman (dk. 25) (Yeni Orduspor)

Sarı kartlar: Kerim, Osman, Mehmet Fuat (Yeni Orduspor), Hüseyin, Emrah (Altındağ Belediyespor)

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