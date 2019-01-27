Yeni Orduspor: 2 - Altındağ Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Yeni Orduspor, sahasında Altındağ Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Sait Tuzcu xx, Kadir Beyaz xx, Enes Biroğlu xx
Yeni Orduspor: Yavuz xx, Çağrı xx, Mithat xx (Sebahattin dk. 83 ?), Yusuf xx, Fatih Özçelik xx, Kerim xx, Mustafa Kayabaşı xx (Furkan dk. 63 x), Fatih Selimhan xx, Osman xxx (Alperen dk. 64 xx), K.Hakan xx, Mehmet Fuat xx
Altındağ Belediyespor: Mustafa x, Oktay x, Emrah x, Ercan x (Çağrı dk. 83 ?), Berkay x, İsmail x (Tugay dk. 58 x), Barış x, Melih x, Efe x, Kayhan x (Bülent dk. 68 x), Hüseyin x
Goller: Kerim (dk 9), Osman (dk. 25) (Yeni Orduspor)
Sarı kartlar: Kerim, Osman, Mehmet Fuat (Yeni Orduspor), Hüseyin, Emrah (Altındağ Belediyespor)
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