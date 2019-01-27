27 Ocak 2019, Pazar

TFF 3. LİG

Lider Bayburt tutulmuyor

Lider Bayburt tutulmuyor
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 Giriş Tarihi: 27.01.2019

sezonun ikinci yarısının ikinci maçında kendi sahasında mücadele etiği Fatsa Belediyesporu 3-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45’e yükseltti.

. 3. Lig 3. Grup'ta 19. Hafta mücadelesinde profesyonel liglerinin tek namağlup takımı unvanını koruyan rakibi 'u kendi sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Bayburt 3- 0'lık skorla kazandı.

Türkiye liglerinin tek namağlup takımı şampiyonluk yarışına devam ediyor. 3 lig 3. grupta mücade eden Karadeniz ekibi 19. haftanın sonunda en yakın rakibi Kocaelispor'a 8 puan fark attı. Kalesinde şimdiye kadar sadece 8 gol gören Bayburt İl Özel İdarespor, liglerin en az gol yiyen takımı oldu.

Stad: Genç Osman

Hakemler: Ali Can Soydal(xxx), Emin Barlas(xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)

Bayburt İl Özel İdarespor: Alişan (xxx), Erol (xxx), (xxx), Selçuk (xxx)(Dk. 74 Emre xxx), Serdar (xxx) (Dk.85 Okan xx), Haydar (xx)(Dk. 79. Yunus xx), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xxx)

Fatsa Belediyespor: Ömer (x), Hüseyin (xx), Oğuzhan (x), Ali Say (xx)(Dk.70 Serkan x), Mehmet (xx), Selim (x), Osman Berkay (x), Ali (xx)(Dk.83 Ercüment), Yakup (xx), Ozan Can (x)( Dk.71 Abdulkadir x), Vedat (xx)

Goller: Dk. 20, 54 Serdar, Dk. 76 Emre (Bayburt İl Özel İdarespor)

Sarı Kartlar: Erol (Bayburt İl Özel İdarespor), Oğuzhan (Fatsa Belediyespor)

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