Lider Bayburt tutulmuyor

Bayburt İl Özel İdarespor sezonun ikinci yarısının ikinci maçında kendi sahasında mücadele etiği Fatsa Belediyesporu 3-0 mağlup ederek ligdeki puanını 45’e yükseltti.

TFF. 3. Lig 3. Grup'ta 19. Hafta mücadelesinde Türkiye profesyonel liglerinin tek namağlup takımı unvanını koruyan Bayburt İl Özel İdare rakibi Fatsa Belediyespor'u kendi sahasında ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi Bayburt 3- 0'lık skorla kazandı.

Türkiye liglerinin tek namağlup takımı Bayburt İl Özel İdarespor şampiyonluk yarışına devam ediyor. 3 lig 3. grupta mücade eden Karadeniz ekibi 19. haftanın sonunda en yakın rakibi Kocaelispor'a 8 puan fark attı. Kalesinde şimdiye kadar sadece 8 gol gören Bayburt İl Özel İdarespor, liglerin en az gol yiyen takımı oldu.

Stad: Genç Osman

Hakemler: Ali Can Soydal(xxx), Emin Barlas(xx), Abdullah Melih Karaduman (xx)

Bayburt İl Özel İdarespor: Alişan (xxx), Erol (xxx), Ali Kemal (xxx), Selçuk (xxx)(Dk. 74 Emre xxx), Serdar (xxx) (Dk.85 Okan xx), Haydar (xx)(Dk. 79. Yunus xx), Yusuf Onur (xxx), Emre Hasan (xxx), Feyyaz (xx), Volkan (xx), İsmet (xxx)

Fatsa Belediyespor: Ömer (x), Hüseyin (xx), Oğuzhan (x), Ali Say (xx)(Dk.70 Serkan x), Mehmet (xx), Selim (x), Osman Berkay (x), Ali (xx)(Dk.83 Ercüment), Yakup (xx), Ozan Can (x)( Dk.71 Abdulkadir x), Vedat (xx)

Goller: Dk. 20, 54 Serdar, Dk. 76 Emre (Bayburt İl Özel İdarespor)

Sarı Kartlar: Erol (Bayburt İl Özel İdarespor), Oğuzhan (Fatsa Belediyespor)