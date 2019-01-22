23 Ocak 2019, Çarşamba

TFF 3. LİG

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio dönemi sona erdi

Yeni Çorumsporda Mehmet Aurelio dönemi sona erdi
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 Giriş Tarihi: 22.01.2019

3. Lig 3. ekiplerinden 'da ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Aurelio ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığının aktarıldığı açıklamada, "Mehmet Aurelio ile futbolcularımız, duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehir dışında bulunan kulüp başkanı Fatih Özcan'ın akşam saatlerinde kente gelerek futbolcularla durum değerlendirmesi yapacağının kaydedildiği açıklamada, ilerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Geçen yıl eylül ayında göreve gelen Mehmet Aurelio, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

3. Lig 3. 'ta 28 puanla 4. sırada bulunan ekibi, Aurelio yönetiminde çıktığı son maç olan Muğlaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

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