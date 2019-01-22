Yeni Çorumsporda Mehmet Aurelio dönemi sona erdi

Yeni Çorumspor'da Mehmet Aurelio dönemi sona erdi
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor'da teknik direktör Mehmet Aurelio ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından teknik direktör Mehmet Aurelio ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Aurelio ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığının aktarıldığı açıklamada, "Mehmet Aurelio ile futbolcularımız, duygusal bir veda gerçekleştirmiştir. Kendisine kulübümüz olarak bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Şehir dışında bulunan kulüp başkanı Fatih Özcan'ın akşam saatlerinde kente gelerek futbolcularla durum değerlendirmesi yapacağının kaydedildiği açıklamada, ilerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.
Geçen yıl eylül ayında göreve gelen Mehmet Aurelio, kırmızı-siyahlı ekiple çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 28 puanla 4. sırada bulunan Çorum ekibi, Aurelio yönetiminde çıktığı son maç olan Muğlaspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!