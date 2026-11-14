Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Ankaragücü'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Recep Karatepe ile yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Ankaragücü'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, teknik direktörümüz Sayın Recep Karatepe ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek, gösterdiği özveri ve katkılardan dolayı Recep Karatepe'ye teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kütahyaspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Başkent ekibi, grupta oynadığı 10 maçta ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

#Kütahyaspor #Ankaragücü
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Türk Telekom, 5-6 Eylül'de başlayacak Nesine 2. ve 3. Lig 2026-2027 sezonu karşılaşmalarını Tivibu platformu ve Yaay uygulaması üzerinden sporseverlerle buluşturacak
Sonraki Haber
Türk Telekom, 5-6 Eylül'de başlayacak Nesine 2. ve 3. Lig 2026-2027 sezonu karşılaşmalarını Tivibu platformu ve Yaay uygulaması üzerinden sporseverlerle buluşturacak