Artı Değer Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Nesine 2. Lig play-off finali, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne oluyor. Artı Değer Vanspor FK ile Batman Petrolspor, Kayseri’de kozlarını paylaşacak. Bir üst lig yolunda son viraja giren iki takım, 1. Lig bileti için sahada ter dökecek. Tek maç üzerinden oynanacak bu kritik karşılaşma, adeta bir futbol şölenine dönüşmeye aday. Finale kadar sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki ekip de, sezonun ödülünü 1. Lig’e yükselerek almak istiyor. Bu unutulmaz maçta, futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Maç öncesi her iki şehirde de nefesler tutulmuş durumda. Peki, Artı Değer Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Artı Değer Vanspor FK-Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Nesine 2. Lig play-off finalinde gözler Kayseri'ye çevrildi. Sezon boyunca gösterdikleri performansla adım adım finale yürüyen Artı Değer Vanspor FK ve Batman Petrolspor, şimdi tek bir hedef için sahaya çıkıyor: TFF 1. Lig bileti. Zorlu rakipleri geride bırakıp finale kadar yükselen iki takım da, bu tarihi karşılaşmayı kazanarak adını bir üst lige yazdırmak istiyor. Her iki kulübün taraftarları da Kayseri'de oynanacak dev mücadelede takımlarını yalnız bırakmayacak. Tribünlerde büyük bir coşku ve heyecanın yaşanması bekleniyor. Peki, Artı Değer Vanspor FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

VANSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig play-off turu finalinde oynanacak Vanspor-Batman Petrolspor maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

VANSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Vanspor-Batman Petrolspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Artı Değer Vanspor: Abdulsamed, Sabahattin, Ensar, Burak, Batuhan, Özkan, Eyüp, Bekir Can, Mert, Harun, Okan

Batman Petrolspor: Yusuf, Semih, Ahmet, Yalçın, Samet, Emir, Kubilay, Hüseyin, Omar, Mert, Atabey

İKİ TAKIM ARASINDA 8. RANDEVU

Tarihleri boyunca 7 defa karşı karşıya gelen Vanspor ile Batman Petrolspor, Nesine 2. Lig play-off final maçında 8. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

VANSPOR'UN FİNAL YOLCULUĞU

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, sezonu 62 puanla 5. sırada tamamladı. Play-off oynamaya hak kazanan ve Menemen FK ile eşleşen Vanspor, akibini 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. Ardından 68 Aksarayspor ile eşleşen Van ekibi, 2-2 ve 1-0'lık sonuçlarla play-off 3. turuna yükseldi. Burada Elazığspor'un rakibi olan kırmızı-siyahlılar, 4-1 kazandığı maçın rövanşında yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.

BATMAN PETROLSPOR'UN FİNAL YOLCULUĞU

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 34 maçta 80 puan toplayıp sezonu 2. sırada tamamladı. Aldığı başarılı sonuçların ardından grubunda doğrudan final oynamaya hak kazanan kırmızı-beyazlılar, play-off 3. turunda Altınordu ile eşleşti. İzmir'de oynanan maçı 1-0 kazanarak skor avantajını alan Batman Petrolspor, evinde oynadığı maçta ise 1-1 berabere kalarak finalde Vanspor'un rakibi olmayı başardı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Vanspor-Batman Petrolspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.