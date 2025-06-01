Nesine 2. Lig play-off finali, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyen dev bir mücadeleye sahne oluyor. Artı Değer Vanspor FK ile Batman Petrolspor, Kayseri’de kozlarını paylaşıyor. Bir üst lig yolunda son viraja giren iki takım, 1. Lig bileti için sahada ter döküyor. Finale kadar sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken iki ekip de, sezonun ödülünü 1. Lig’e yükselerek almak istiyor. Artı Değer Vanspor FK-Batman Petrolspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Nesine 2. Lig play-off finalinde gözler Kayseri'ye çevrildi. Sezon boyunca gösterdikleri performansla adım adım finale yürüyen Artı Değer Vanspor FK ve Batman Petrolspor, şimdi tek bir hedef için sahaya çıktı: TFF 1. Lig bileti. Zorlu rakipleri geride bırakıp finale kadar yükselen iki takım da, bu tarihi karşılaşmayı kazanarak adını bir üst lige yazdırmak istiyor. Her iki kulübün taraftarları da Kayseri'de oynanan dev mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerde büyük bir coşku ve heyecan yaşanıyor.

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VANSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig play-off turu finalinde oynanan Vanspor-Batman Petrolspor maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.00'de başladı.

VANSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan Vanspor-Batman Petrolspor maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Artı Değer Vanspor: Abdulsamet, Emre, Ensar, Burak, Sabahattin, Özkan, Eyüp, Harun, Bekircan, Mert, Okan

Batman Petrolspor: Yusuf, Samet, Yalçın, Ahmet, Semih, Emir, Kubilay, Hüseyin, Mert, Omar, İlker