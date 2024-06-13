TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belli oldu!

Son dakika spor haberi: Türkiye'deki 2. ve 3. Lig'lerdeki 2024-2025 sezonu grupları belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1, 2 ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF Genel Sekreteri Taner Senseven katıldı.

TFF 2. Lig'de 1 Eylül'de başlayacak sezon, 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ligin 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig'de ise 8 Eylül'de başlayacak sezon, 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. Ligin 26. hafta maçları hafta içi yapılacak.

Liglerde gruplar şöyle oluştu:

TFF 2. LİG

Beyaz Grup: 1461 Trabzon FK, Adana 1954 Futbol Kulübü, Altay, Altınordu, Anagold 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Batman Petrolspor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, HES İlaç Afyonspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor, Karaköprü Belediyespor, Kepezspor, Kırklarelispor, Sarıyer, Tuzlaspor

Kırmızı Grup: 68 Aksaray Belediyespor, ACNTURK Sigorta Vanspor, Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Belediye Derincespor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Bucaspor 1928, Çimentaş Elazığspor, Diyarbekirspor, Erbaaspor, Giresunspor, Karacabey Belediyespor, Karaman Futbol Kulübü, Menemen Futbol Kulübü, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Somaspor, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu

TFF 3. LİG

1. Grup: 23 Elazığ Futbol Kulübü, Anadolu ��niversitesi, Artvin Hopaspor, Belediye Kütahyaspor, Bornova 1877 Sportif Yatırım, Bulvarspor, Bursaspor, Düzcespor, Ergene Velimeşespor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Kırşehir Futbol Kulübü, Kuşadasıspor, Muş 1984 Muşspor, Silifke Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor

2. Grup: Adıyaman Futbol Kulübü, Amasyaspor Futbol Kulübü, Balıkesirspor, Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Etimesgut Belediyespor, Fatsa Belediyespor, İnegöl Kafkasspor, Kelkit Hürriyetspor, Mazıdağı Fosfatspor, Muğlaspor, Nevşehir Belediyespor, Silivrispor, Smart Holding Çayelispor, Tire 2021 Futbol Kulübü, Türkmetal 1963 Spor, Uşakspor

3. Grup: 52 Orduspor, Alanya Kestelspor, Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayburt Özel İdare Spor, Bursa Yıldırımspor, Çorlu Spor 1947, Efeler 09 Spor, Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü, Karabük İdmanyurduspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Küçükçekmece Sinopspor, Osmaniyespor, Pazarspor, Viranşehir Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor

4. Grup: 1926 Polatlı Belediyespor, Ağrı 1970 Spor, Bergama Sportif Faaliyetler, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, Edirnespor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkalegücü, Mardin 1969 Spor, Niğde Belediyespor, Nilüfer Belediye Futbol Kulübü, Orduspor 1967, Sebat Gençlikspor, Talasgücü Belediyespor, Turgutluspor, Zonguldak Kömürspor.