BALIKESİRSPOR VANSPOR MAÇI CANLI | Balıkesirspor Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Balıkesirspor ile Vanspor karşılaşacak. Balıkesirspor - Vanspor maçını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında "Balıkesirspor - Vanspor maçı ne zaman?", "Balıkesirspor - Vanspor maçı saat kaçta?" ve Balıkesirspor - Vanspor maçı hangi kanalda?" gibi sorularını yanıtını araştırıyor. Balıkesirspor - Vanspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2022- 09:30
TFF 2. Lig'de heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor ile Vanspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Balıkesirspor, topladığı 16 puanla 16. sırada bulunuyor. 30 puan toplayan Vanspor ise 6. sırada yer alıyor.
BALIKESİRSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Balıkesirspor - Vanspor maçı 18 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Balıkesirspor - Vanspor maçının yayıncısı bulunmuyor.
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