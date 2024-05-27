Altay'da 2024-2025 bütçesi belirlendi!

Trendyol 2. Lig ekiplerinden Altay'ın, 2024-2025 sezonunun bütçesi belli oldu. İzmir temsilcisinde yönetim, önümüzdeki yıl için 90 milyon TL bütçe belirledi. | Son dakika spor haberleri

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme kararı alıp yatırımcı aramaya hazırlanan Altay'da yönetimin 2024-25 sezonu bütçesini 90 milyon TL olarak belirlediği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda çarşamba günü yapılacak olağanüstü genel kurulda kulüp üyelerinden şirketleşme yetkisi almaya hazırlanan yönetim mevcut kadronun korunması için bu bütçenin gerekli olduğunu camiaya iletti. Transfer yasağı devam eden ve geçen sezon 1'inci Lig'de 9 puanı silinen Altay, kongre sonrası yoğun bir mesai harcayacak. Şirketleşme onaylanırsa camia önderleri yatırımcı arayışlarına hız verecek. Şirketleşmeye onay verilmezse yönetimin bu bütçeyi oluşturmasının imkansız olduğu iddia edildi. Mevcut oyuncularını da kaybetme tehlikesi yaşayan İzmir ekibinin tüm umudu şirketleşip yatırımcı bulmak.