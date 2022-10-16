TFF 2. Lig takımlarından Vanspor FK'da Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı.

Van ekibinden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki Futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında transfer olduğu Vanspor FK ile 10 maça çıkan Batuhan Karadeniz, 1 gol kaydetti.